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Шольц послал Путину четкий сигнал накануне саммита G7

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Наша сплоченность - это четкий сигнал президенту РФ Владимиру Путину. Запад остается единым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцлера Германии Олафа Шольца.

"Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наше четкое послание президенту Путину. Приветствую с прибытием на саммит G7 президента США Джо Байдена", - написал Шольц.

Саммит G7

Отметим, сегодня в баварском замке в Баварии начинается трехдневный саммит "Большой семерки".

Лидеры крупнейших и влиятельных экономик мира будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины в ее противодействии российской агрессии, а также рост цен на энергоносители и продовольствие, угрозу мирового голода, изменение климата, геополитическое позиционирование Китая и усиления авторитаризма в мире.

Добавим, в Британии ранее анонсировали, что саммите премьер-министр Борис Джонсон призовет других лидеров присоединиться к запрету на импорт российского золота, чтобы еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы.

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Владимир ПутинG7Олаф ШольцВойна России против Украины