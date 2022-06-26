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Шольц послав Путіну чіткий сигнал напередодні саміту G7

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Наша згуртованість - це чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну. Захід залишається єдиним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Ми залишаємося єдиними, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання президенту Путіну. Вітаю з прибуттям на саміт G7 президента США Джо Байдена", - написав Шольц.

Саміт G7

Зазначимо, сьогодні у баварському замку в Баварії починається триденний саміт "Великої сімки".

Лідери найбільших і найвпливовіших економік світу обговорюватимуть подальшу підтримку України у її протидії російській агресії, а також зростання цін на енергоносії та продовольство, загрозу світового голоду, зміну клімату, геополітичне позиціювання Китаю та посилення авторитаризму в світі.

Додамо, в Британії раніше анонсували, що саміті прем'єр-міністр Борис Джонсон закличе інших лідерів приєднатися до заборони на імпорт російського золота, щоб ще більше ізолювати Росію від міжнародної фінансової системи.

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Володимир ПутінG7Олаф ШольцВійна Росії проти України