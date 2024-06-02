Шольц попередив Путіна: ми будемо захищати кожен дюйм НАТО

Російські провокації щодо НАТО

У травні російське міноборони запропонувало уряду РФ в односторонньому порядку "змінити" морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Після розголосу документ зник з сайту російського уряду.

На цьому російські провокації не припинилися і росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва, яка протікає вздовж кордону між РФ та Естонією.

Як попереджав президент України Володимир Зеленський, такими діями Росія сигналізує, що може вчинити агресивні провокації у Балтійському регіоні.

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