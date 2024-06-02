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Шольц предупредил Путина: мы будем защищать каждый дюйм НАТО

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил российского диктатора Владимира Путина, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории, если это потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сказал Шольц на

для нас. Но это тоже месседж для России. Потому что доверие к этому обещанию, конечно, также является частью расчетов России", - сказал Шольц.

Российские провокации в отношении НАТО

В мае российское минобороны предложило правительству РФ в одностороннем порядке "изменить" морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. После огласки документ пропал с сайта российского правительства.

На этом российские провокации не прекратились и россияне сняли эстонские фарватерные буи на реке Нарва, протекающей по границе между РФ и Эстонией.

Как предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, такими действиями Россия сигнализирует, что может совершить агрессивные провокации в Балтийском регионе.

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НАТООлаф Шольц