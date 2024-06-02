Шольц предупредил Путина: мы будем защищать каждый дюйм НАТО

Российские провокации в отношении НАТО

В мае российское минобороны предложило правительству РФ в одностороннем порядке "изменить" морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. После огласки документ пропал с сайта российского правительства.

На этом российские провокации не прекратились и россияне сняли эстонские фарватерные буи на реке Нарва, протекающей по границе между РФ и Эстонией.

Как предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, такими действиями Россия сигнализирует, что может совершить агрессивные провокации в Балтийском регионе.

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