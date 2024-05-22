З сайту уряду Росії зник законопроект про "зміну" кордонів у Балтійському морі

Із сайту уряду Росії зник проект закону від Міністерства оборони щодо односторонньої "зміни" кордонів із Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нормативно-правових актів уряду Росії.

На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало Міноборони РФ.

Що передувало

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Міноборони Росії підготувало постанову, згідно з якою Москва в односторонньому порядку "змінить" морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі.

Так, Росія хоче змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

У Фінляндії заявили, що мають намір з'ясувати деталі планів Росії щодо "зміни" кордонів.

Тим часом Литва вважає, що плани Росії "змінити" кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі - це чергова провокація.

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