Шольц пообещал странам Западных Балкан помочь со вступлением в ЕС

Германия поможет странам Западных Балкан получить членство в Европейском союзе. Для правительства Олафа Шольца это является приоритетной задачей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 10 июня, отправился в двухдневное турне по Западным Балканам. Целью его поездки стало возобновление процесса членства в ЕС стран данного региона.
Шольц отметил, что вступление Черногории, Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Косово ослабит напряжение на Балканах и влияние России.
Канцер перед визитом напомнил, что присоединение этих государств к ЕС является одной из приоритетных задач для его правительства.
Напомним, ранее в Германии анонсировали данную поездку Шольца.
Кроме того, Жозеп Боррель заявлял, что между процессами евроинтеграции стран Западных Балкан, что длится годами, и вступлением в ЕС Украины, а также Грузии и Молдовы нет никакой прямой связи.
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