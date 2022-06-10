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Шольц пообіцяв країнам Західних Балкан допомогти зі вступом до ЄС

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина допоможе країн Західних Балкан отримати членство в Європейському союзі. Для уряду Олафа Шольца це є пріоритним завданням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п'ятницю, 10 червня, вирушив у дводенне турне Західними Балканами. Метою його поїздки стало відновлення процесу членства в ЄС країн даного регіону.

Шольц зазначив, що вступ Чорногорії, Сербії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, а також Косово послабить напругу на Балканах та вплив Росії.

Канцер перед візитом нагадав, що приєднання цих держав до ЄС є одним з пріоритетних завдань для його уряду.

Нагадаємо, раніше у Німеччині анонсували дану поїздку Шольца.

Крім того, Жозеп Боррель заявляв, що між процесами євроінтеграції країн Західних Балкан, що триває роками, і вступом до ЄС України, а також Грузії та Молдови немає жодного прямого зв'язку.

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Вступ в ЄСБалканыГерманияОлаф Шольц