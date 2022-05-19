Шольц отправится на Западные Балканы для обсуждения членства стран в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц отправится с визитом на Западные Балканы для того, чтобы осудить вступление этих стран в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Шесть западнобалканских стран, стремящихся к членству в ЕС, - Черногория, Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово - участвуют в многолетнем процессе реформ", - заявил он.
По его словам, выполнение наших обязательств перед ними - это не только вопрос доверия к ЕС.
"Сегодня как никогда их интеграция также отвечает нашим стратегическим интересам", - сказал он, указав на влияние "внешних сил" в регионе, включая Россию.
Ранее высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что между продолжающимися годами процессами евроинтеграции стран Западных Балкан и вступлением в ЕС Украины, а также Грузии и Молдовы нет никакой прямой связи.
Подробно о процессах евроинтеграции - читайте в материале "РБК-Украина" "Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС".
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