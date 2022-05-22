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Шольц пообещал помочь Украине в возобновлении экспорта зерна

Фото: канцлер ФРГ Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Олаф Шольц примет меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Шольц пообещал, что будет "активно работать" над тем, чтобы обеспечить экспорт украинского зерна и поставлять в Украину удобрения.

Стоит заметить, что блокировка украинских морских портов очень сильно затруднила экспорт зерна. По этой причине в мире прогнозируют глобальный продовольственный кризис.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия в ходе войны против Украины использует блокаду продовольственного экспорта как оружие.

Также мы писали, что министры развития стран G7 договорились о создании альянса. Он должен обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

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ГерманияОлаф ШольцВойна России против Украины