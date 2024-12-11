Шольц подав запит на вотум довіри у Бундестазі: коли відбудеться голосування

У німецькому Бундестазі у понеділок, 16 грудня, відбудеться голосування за вотум довіри уряду. Відповідний запит до парламенту подав канцлер Олаф Шольц.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву Шольца наводить Bild.
"Шановна пані голова Бундестагу, відповідно до статті 68 основного закону (Конституції ФРН - ред.) прошу винести на голосування питання про довіру до мене", - заявив Шольц.
Він також додав, що перед голосуванням 16 грудня хоче виступити із заявою.
Нагадаємо, у Німеччині нещодавно розпалася "світлофорна" коаліція, яка складалася із Соціал-демократичної партії Німеччини (партії Шольца), Вільної демократичної партії та партії "зелених".
Цьому передувало те, що партії коаліції не змогли знайти вирішення проблеми дефіциту на 13 млрд євро у проекті бюджету Німеччини на 2025 рік. Між ними виникли розбіжності.
Після цього канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера - представника Вільної демократичної партії.
Згідно з прогнозами, Бундестаг винесе вотум недовіри Шольцу. Після цього президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначить дострокові вибори до парламенту. Ймовірно, вони відбудуться у лютому.
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