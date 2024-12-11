Шольц подав запит на вотум довіри у Бундестазі: коли відбудеться голосування

Розпад "світлофорної" коаліції

Нагадаємо, у Німеччині нещодавно розпалася "світлофорна" коаліція, яка складалася із Соціал-демократичної партії Німеччини (партії Шольца), Вільної демократичної партії та партії "зелених".

Цьому передувало те, що партії коаліції не змогли знайти вирішення проблеми дефіциту на 13 млрд євро у проекті бюджету Німеччини на 2025 рік. Між ними виникли розбіжності.

Після цього канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера - представника Вільної демократичної партії.

Згідно з прогнозами, Бундестаг винесе вотум недовіри Шольцу. Після цього президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначить дострокові вибори до парламенту. Ймовірно, вони відбудуться у лютому.

Детально про події в Німеччині - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.