Шольц подал запрос на вотум доверия в Бундестаге: когда состоится голосование

Распад "светофорной" коалиции

Напомним, в Германии недавно распалась "светофорная" коалиция, которая состояла из Социал-демократической партии Германии (партии Шольца), Свободной демократической партии и партии "зеленых".

Этому предшествовало то, что партии коалиции не смогли найти решение проблемы дефицита на 13 млрд евро в проекте бюджета Германии на 2025 год. Между ними возникли разногласия.

После этого канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера - представителя Свободной демократической партии.

Согласно прогнозам, Бундестаг вынесет вотум недоверия Шольцу. После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначит досрочные выборы в парламент. Вероятно, они состоятся в феврале.

Детально о событиях в Германии - в материале РБК-Украина.

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