Шольц о победе Украины над Россией: Свобода победит, как и во времена Второй мировой войны

Украина обязательно выстоит в войне против Российской Федерации. Свобода и безопасность одержат победу, как и во времена Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт канцлера Германии Олафа Шольца.

"Украина устоит. Свобода и безопасность победят, так же как и 77 лет назад свобода и безопасность одержали победу над несвободой, насилием и диктатурой. Способствовать этому в меру наших возможностей сегодня означает "никогда больше"! В этом заключается наследство 8 мая", - заявил Шольц.