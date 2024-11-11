Шольц планує незабаром відновити переговори з Путіним

Канцлер Олаф Шольц планує відновити перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Востаннє вони говорили у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шольца в інтерв'ю ARD Mediathek .

За словами Шольца, він планує переговорити з диктатором "в потрібний час".

"Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці", - заявив він й додав, що діалог з Путіним вимагатиме багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими людьми.

Також він зауважив, що питання переговорів з Путіним також необхідно обговорити з Україною.

Відповідаючи на питання, коли перемовини між ним й диктатором відбудуться, канцлер відповів: "Незабаром".

Переговори з Путіним

Останній телефонний контакт між канцлером Німеччини та диктатором Росії, як й згадувалось вище, відбувся ще у грудні 2022 року. Інші західні лідери також давно не мали прямих переговорів із Путіним: Джо Байден й Еммануель Макрон востаннє спілкувалися з ними по телефону протягом того ж року.

Як повідомлялося, представник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт зазначав, що Шольц готовий відновити контакт, якщо вважатиме, що це може дати конкретні результати. Водночас в кінці 2023 року Шольц стверджував, що переговори можливі лише за умови повного виведення російських військ з території України.