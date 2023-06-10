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Шольц планує найближчим часом зателефонувати Путіну

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Субота 10 червня 2023 13:45
Шольц планує найближчим часом зателефонувати Путіну Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує переговорити з російським диктатором Володимиром Путіним вже найближчим часом.

Про це Шольц заявив на з'їзді Німецької протестантської церкви в Нюрнберзі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На з'їзді канцлер відзначив, що вже говорив з Володимиром Путіним по телефону в минулому та додав, що "планує зробити це знову найближчим часом".

За словами Шольца, під час переговорів, він закликатиме диктатора вивести свої війська з території України.

Переговори з Путіним

В перші місяці з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Захід неодноразово намагався вести переговори з російським диктатором. Насамперед голові Кремля телефонували Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон. Проте телефонні дзвінки здебільшого були безрезультатними.

Як відзначив в травні Макрон, він припинив підтримувати контакт з диктатором з осені 2022 року. Водночас в МЗС додали, що діалог може поновитись.

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