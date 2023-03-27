Шольц підтвердив передачу Leopard 2 Україні

Німеччина здійснила постачання 18 танків Leopard 2 на територію України у рамках військової допомоги.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau , про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Варто зауважити, що таким чином наша країна отримала всі танки Leopard 2, які пообіцяла передати Німеччина.

"Ми здійснили постачання, як і було заявлено", - наголосив глава німецького уряду, коментуючи інформацію у ЗМІ про передачу танків Україні.

Нагадаємо, раніше в німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина передала Україні танки Leopard 2, БМП Marder та додаткові запчастини.

Також ми писали, що, за словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна зможе сформувати два батальйони (62 танки) з Leopard 2.

Більш детально про Leopard 2 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.