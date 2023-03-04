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Шольц про підтримку України: Наша трансатлантична координація є сильнішою, ніж будь-коли

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Канцлер Олаф Шольц запевнив, що Німеччина та США надалі продовжуватимуть надавати допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави німецього уряду.

"Наша трансатлантична координація є сильнішою, ніж будь-коли. Ми залишаємося непохитними у підтримці України. Ми хочемо волі й миру для України", - зазначив політик.

Шольц підкреслив, що комунікація між ФРН і Сполученими Штатами є найкрашими за багато років. З його слів, подальший розвиток трансатлантичних відносин важливий у довгостроковій перспективі.

"Основа для цього - довіра, те, що ми продовжуємо говорити та обговорювати одне з одним. І це саме те, що ми робимо", - додав німецький канцлер.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на зустрічі в Білому домі заявив, що підтримка України Шольцем "змінила світ" під час війни з Росією.

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Олаф Шольц