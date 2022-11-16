Шольц підбив підсумки саміту G20 на Балі: Путін залишився у світі без сильних союзників

"Президент Росії Путін майже один у світі. Він не має сильних союзників. Це найважливіший результат успішного саміту G20", - написав він.

При цьому Шольц вважає неприпустимим, щоб Путін продовжував свою війну проти України у тому ж ключі та допомогою ударів з повітря.