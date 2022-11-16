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Шольц підбив підсумки саміту G20 на Балі: Путін залишився у світі без сильних союзників

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає підсумком саміту лідерів найбільших економік світу на Балі в Індонезії той факт, що президента РФ Володимира Путіна у світі більше не підтримують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца у Twitter.

"Президент Росії Путін майже один у світі. Він не має сильних союзників. Це найважливіший результат успішного саміту G20", - написав він.

При цьому Шольц вважає неприпустимим, щоб Путін продовжував свою війну проти України у тому ж ключі та допомогою ударів з повітря.

Нагадаємо, лідери найбільших економік G20 за підсумками саміту в Індонезії зробили заяву, в якій вони "рішуче засуджують" агресію Росії проти України. У декларації йдеться, що були "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій".

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