RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц подвел итоги саммита G20 на Бали: Путин остался в мире без сильных союзников

Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц считает итогом саммита лидеров крупнейших экономик мира на Бали в Индонезии тот факт, что президента РФ Владимира Путина в мире больше не поддерживают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в Twitter.

"Президент России Путин почти один в мире. У него нет сильных союзников. Это самый важный результат успешного саммита G20", - написал он.

При этом Шольц считает недопустимым, чтобы Путин продолжал свою войну против Украины в том же ключе и помощью ударов с воздуха.

Напомним, лидеры крупнейших экономик G20 по итогам саммита в Индонезии сделали заявление, в котором они "самым решительным образом осуждают" агрессию России против Украины. В декларации говорится, что были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News