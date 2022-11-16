Шольц підбив підсумки саміту G20 на Балі: Путін залишився у світі без сильних союзників
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає підсумком саміту лідерів найбільших економік світу на Балі в Індонезії той факт, що президента РФ Володимира Путіна у світі більше не підтримують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца у Twitter.
"Президент Росії Путін майже один у світі. Він не має сильних союзників. Це найважливіший результат успішного саміту G20", - написав він.
При цьому Шольц вважає неприпустимим, щоб Путін продовжував свою війну проти України у тому ж ключі та допомогою ударів з повітря.
Russlands Präsident Putin steht in der Welt fast alleine da. Er hat keine starken Bündnispartner. Das ist das wichtigste Ergebnis des erfolgreichen #G20BaliSummit . Es ist vollkommen inakzeptabel, dass er seinen Krieg in der #Ukraine unverändert und mit Luftangriffen fortsetzt. pic.twitter.com/kHoEp62aT3— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 16, 2022
Нагадаємо, лідери найбільших економік G20 за підсумками саміту в Індонезії зробили заяву, в якій вони "рішуче засуджують" агресію Росії проти України. У декларації йдеться, що були "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій".
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