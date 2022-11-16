Шольц подвел итоги саммита G20 на Бали: Путин остался в мире без сильных союзников
Канцлер Германии Олаф Шольц считает итогом саммита лидеров крупнейших экономик мира на Бали в Индонезии тот факт, что президента РФ Владимира Путина в мире больше не поддерживают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в Twitter.
"Президент России Путин почти один в мире. У него нет сильных союзников. Это самый важный результат успешного саммита G20", - написал он.
При этом Шольц считает недопустимым, чтобы Путин продолжал свою войну против Украины в том же ключе и помощью ударов с воздуха.
Russlands Präsident Putin steht in der Welt fast alleine da. Er hat keine starken Bündnispartner. Das ist das wichtigste Ergebnis des erfolgreichen #G20BaliSummit. Es ist vollkommen inakzeptabel, dass er seinen Krieg in der #Ukraine unverändert und mit Luftangriffen fortsetzt. pic.twitter.com/kHoEp62aT3— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 16, 2022
Напомним, лидеры крупнейших экономик G20 по итогам саммита в Индонезии сделали заявление, в котором они "самым решительным образом осуждают" агрессию России против Украины. В декларации говорится, что были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".
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