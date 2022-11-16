ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц подвел итоги саммита G20 на Бали: Путин остался в мире без сильных союзников

Новина українською →
Берлин, Среда 16 ноября 2022 15:07
Шольц подвел итоги саммита G20 на Бали: Путин остался в мире без сильных союзников Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц считает итогом саммита лидеров крупнейших экономик мира на Бали в Индонезии тот факт, что президента РФ Владимира Путина в мире больше не поддерживают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в Twitter.

"Президент России Путин почти один в мире. У него нет сильных союзников. Это самый важный результат успешного саммита G20", - написал он.

При этом Шольц считает недопустимым, чтобы Путин продолжал свою войну против Украины в том же ключе и помощью ударов с воздуха.

Напомним, лидеры крупнейших экономик G20 по итогам саммита в Индонезии сделали заявление, в котором они "самым решительным образом осуждают" агрессию России против Украины. В декларации говорится, что были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму