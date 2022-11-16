Шольц подвел итоги саммита G20 на Бали: Путин остался в мире без сильных союзников

Канцлер Германии Олаф Шольц считает итогом саммита лидеров крупнейших экономик мира на Бали в Индонезии тот факт, что президента РФ Владимира Путина в мире больше не поддерживают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в Twitter.

"Президент России Путин почти один в мире. У него нет сильных союзников. Это самый важный результат успешного саммита G20", - написал он.

При этом Шольц считает недопустимым, чтобы Путин продолжал свою войну против Украины в том же ключе и помощью ударов с воздуха.