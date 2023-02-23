Шольц про перспективу миру в Україні: момент ще не настав

Шансів на мир в Україні в найближчому майбутньому поки немає. Війна може затягтися на тривалий час із великою кількістю жертв.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF .

"Не можна опускати руки у спробах змінити ситуацію. Необхідно продовжувати підтримувати Україну зброєю. Момент, який відкриє перспективу миру, ще не настав", - заявив він.

Водночас Шольц знову захистив підхід Німеччини до постачання зброї до України.

"Ми маємо намір завжди діяти у згоді з нашими союзниками", - заявив політик.

Він наголосив, що виступає проти всіх тих, хто пропонує поспішати.

"Громадяни нашої країни можуть бути впевнені, що мене не виставлять дурнем", - заявив канцлер.

Нагадаємо, раніше Шольц відкинув можливість передачі Україні сучасних винищувачів, заявивши про можливу "ескалацію".

Крім того, Шольц заявив, що хоче й надалі підтримувати діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

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