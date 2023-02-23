Шольц про перспективу миру в Україні: момент ще не настав
Шансів на мир в Україні в найближчому майбутньому поки немає. Війна може затягтися на тривалий час із великою кількістю жертв.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
"Не можна опускати руки у спробах змінити ситуацію. Необхідно продовжувати підтримувати Україну зброєю. Момент, який відкриє перспективу миру, ще не настав", - заявив він.
Водночас Шольц знову захистив підхід Німеччини до постачання зброї до України.
"Ми маємо намір завжди діяти у згоді з нашими союзниками", - заявив політик.
Він наголосив, що виступає проти всіх тих, хто пропонує поспішати.
"Громадяни нашої країни можуть бути впевнені, що мене не виставлять дурнем", - заявив канцлер.
Нагадаємо, раніше Шольц відкинув можливість передачі Україні сучасних винищувачів, заявивши про можливу "ескалацію".
Крім того, Шольц заявив, що хоче й надалі підтримувати діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.
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