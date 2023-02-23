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Шольц о перспективе мира в Украине: момент еще не наступил

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Четверг 23 февраля 2023 20:13
Шольц о перспективе мира в Украине: момент еще не наступил Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Шансов на мир в Украине в обозримом будущем пока нет. Война может затянуться на длительное время с большим количеством жертв.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

"Нельзя опускать руки в попытках изменить ситуацию. Необходимо продолжать поддерживать Украину оружием. Момент, который откроет перспективу мира, еще не наступил", - заявил он.

В то же время Шольц снова защитил подход Германии к поставкам оружия в Украину.

"Мы намерены всегда действовать в согласии с нашими союзниками", - заявил политик.

Он подчеркнул, что выступает против всех тех, кто предлагает торопиться.

"Граждане нашей страны могут быть уверены, что меня не выставят дураком", - заявил канцлер.

Напомним, ранее Шольц отверг возможность передачи Украине современных истребителей, заявив о возможной "эскалации".

Кроме того, Шольц заявил, что хочет и дальше поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

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