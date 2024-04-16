Шольц на переговорах с Си Цзиньпином поднимет вопрос войны России с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в начале переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином он поднимет вопросы торговых правил, войны России против Украине и климата, подчеркнув растущий список проблем, которые обе стороны должны решить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы стремимся укреплять основанную на правилах систему глобальной торговли и развивать ее дальше вместе с другими членами Всемирной торговой организации", - заявил Шольц перед началом переговоров в Пекине.

Шольц также сказал, что поговорит с китайским лидером о том, "как мы можем внести больший вклад в справедливый мир в Украине".

Он добавил, что Германии и Китаю необходимо работать вместе, чтобы найти решения, которые помогут остановить изменение климата и осуществить переход к "зеленой" энергетике социально справедливым способом.

Си Цзиньпин подчеркнул важность китайско-германских связей, поскольку мир сталкивается со "все большим количеством вызовов и рисков". Он добавил, что обе страны должны "объединиться, чтобы внести больше определенности" на международном уровне.

Визит Шольца в Китай

Визит Шольца происходит на фоне роста напряженности в отношениях между Китаем, ЕС и США из-за торговли и войны России против Украины. Блок начал расследование китайских субсидий на электромобили и поддержку ветропарков, а вскоре начнет расследование закупок медицинского оборудования.

Поездка Шольца также совпала с опасениями по поводу масштабной войны на Ближнем Востоке, поскольку высшие военные чиновники Израиля вновь заявили, что у их страны нет другого выбора, кроме как отреагировать на атаку иранских беспилотников и ракет.

Хотя Шольц старался оставаться в хороших отношениях с принимающей стороной во время своего второго визита в качестве канцлера, он был более настойчив в отношении проблем своей страны, чем его предшественница Ангела Меркель, которая отдавала приоритет деловым интересам.

Шольц заявил аудитории студентов университетов в Шанхае, что "конкуренция должна быть честной". Он добавил, что хотел бы видеть "отсутствие демпинга" и "отсутствие перепроизводства" и что следует уважать авторские права.

Критика в адрес Китая исходит из того, что Си Цзиньпин опирается на огромную обрабатывающую промышленность своей страны, чтобы активизировать экономический рост, который столкнулся с препятствиями из-за разворачивающегося кризиса недвижимости, дефляционного давления и вялого потребительского спроса.