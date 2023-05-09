Шольц про парад на 9 травня: Європу не лякають силові ігри Москви

Європейський Союз не повинен боятися демонстрації Москвою військової могутності, а має продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"У 2200 кілометрах на північний схід звідси Путін сьогодні демонструє своїх солдатів, танки та ракети. Нас не повинні лякати такі силові ігри! Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України - стільки, скільки буде потрібно!" - йдеться у промові Шольца, підготовленої для виступи у Європарламенті.

Як зазначив Шольц, меседж цього 9-го травня має полягати не в тому, що доноситься з Москви. "Наш меседж полягає в тому, що минуле не зможе здобути перемогу над майбутнім", - сказав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Володимир Путін провів 9 травня у Москві військовий парад. Прохід військової техніки зайняв менше ніж десять хвилин. Парад пройшов без сучасних танків, БМП та авіації.

Зазначимо, ставлення українців до керівника Російської Федерації однозначно - 94% респондентів вважають, що Путін є сучасним Гітлером.

Президент України Володимир Зеленський переніс на 9 травня День Європи, який раніше відзначався у третю суботу травня. Таким чином, цього року Україна вперше відзначає цей день разом із країнами ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва цього дня, заявивши, що Україна щодня захищає європейські цінності.