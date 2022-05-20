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Шольц отклонил призыв Европарламента о санкциях против Шредера

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Немецкий канцлер Олаф Шольц отклонил призыв Европейского парламента ввести санкции против экс-канцлера Герхарда Шредера. Накануне Европарламент принял резолюцию с призывом о санкциях за отказ уйти с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам Шольц, решение Бундестага лишить Шредера его офиса, который работал на средства налогоплательщиков, было последовательным и правильным. Но дальнейших санкций не будет.

"Я не думаю, что в данный момент что-то еще необходимо… Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов", - добавил Шольц.

Отметим, Шредер является членом совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть", а в феврале его также выдвинули в совет директоров "Газпрома".

После начала масштабного вторжения в Украину сотрудники его офиса в Берлине уволились в знак протеста против отказа уйти с высоких должностей. Предполагается, что Шредер сохранит свое ежемесячное пособие в размере 8300 евро.

Напомним, накануне Бундестаг лишил Шредера особых прав, а также решил закрыть бюро бывшего канцлера.

У президента Украины Владимира Зеленского заявили, что санкции ждут всех европейских политиков, которые лоббируют российские интересы.

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ГерманияЕвропарламентОлаф Шольц