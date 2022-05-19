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Бундестаг лишил Шредера особых прав. И закрыл бюро бывшего канцлера

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Берлин, Четверг 19 мая 2022 15:56
Бундестаг лишил Шредера особых прав. И закрыл бюро бывшего канцлера Фото: бывший канцлер Германии Герхард Шредер (wikimedia.org Olaf Kosinsky)
Автор: Александр Мороз

Бюджетный комитет Бундестага лишил бывшего канцлера Герхарда Шредера некоторых особых прав. Санкции последовали в связи с его поддержкой политики президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesspiegel.

Сообщается, что также принято решение закрыть офис бывшего канцлера. При этом Шредер по-прежнему имеет право на пенсию и личную защиту. Хотя коалиция еще планирует отменить пенсию в связи с нанесением ущерба международной репутации Германии.

Шредер подвергся жесткой критике за близость к Путину и должности в российских государственных компаниях. Он занимает руководящие посты в трубопроводной компании Nord Stream и "Роснефти".

Руководство правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) даже просило его выйти из партии из-за имиджевых рисков.

Напомним, сегодня Европейский парламент проголосовал за санкции в отношении Шредера. В резолюции говорится, что он продолжает действовать в интересах российских энергетических компаний, таких как "Роснефть", в то время как другие бывшие западные политики ушли с должностей в российских компаниях.

До этого Министерство финансов Германии решило прекратить финансирование офиса бывшего канцлера за его личную многолетнюю поддержку Путина.

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Германия Бундестаг Шредер
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