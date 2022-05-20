Шольц відхилив заклик Європарламенту про санкції проти Шрьодера

За словами Шольц, рішення Бундестагу позбавити Шрьодера його офісу, який працював на кошти платників податків, було послідовним і правильним. Але подальших санкцій не буде.

"Я не думаю, що в даний момент щось ще необхідно... Але було б краще, якби Герхард Шрьодер пішов зі своїх постів", - додав Шольц.

Зазначимо, Шрьодер є членом ради директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть", а в лютому його також висунули до ради директорів "Газпрому".

Після початку масштабного вторгнення в Україну співробітники його офісу в Берліні звільнилися на знак протесту проти відмови піти з високих посад. Передбачається, що Шрьодера збереже свою щомісячну допомогу в розмірі 8300 євро.