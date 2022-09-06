Шольц отказался передавать танки Украине по ее запросу, - Welt

Как пишет газета, немецкий канцлер отклонил просьбу украинского премьера Дениса Шмыгаля (который накануне посетил Берлин) о поставке дополнительного тяжелого вооружения.

"Как стало известно Welt из украинских правительственных кругов, шансы на прорыв невелики. Канцлер не взял на себя никаких обязательств из запроса поставки Leopard 2. Разговор с Шольцем по поводу этого был "общим и неопределенным", и (канцлера - ред.) не было вообще никакого желания менять позицию по танкам", - информирует издание.

Как подтвердили Welt, в киевских правительственных кругах, Шольцу предложили, чтобы Leopard 2 поставлялись непосредственно немецкой промышленностью.

Издание указывает, что основанием для этого было предложение от группы оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) от 8 апреля по прямой поставки в Украину, когда компания уже договорилась о поставках в Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные блоки для солдат, на общую сумму 1,55 млрд евро, а потому первые танки могли быть доставлены через 36 месяцев после заключения договора.

Впрочем, как пишет издание, Шольц не пообещал такие поставки, а скорее остался "общим и неконкретным" в разговоре со Шмыгалем.

"Канцлер не обнаружил совершенно никакого желания изменить свою негативную позицию по поставкам танков", - сообщило издание ссылаясь на источник.

При этом в ответ на запрос немецкой газеты в правительстве Шольца сообщили, что не перестают поддерживать Украину как в военном, так и политическом, финансовом и гуманитарном планах.

"Мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы, как правило, не уведомляем о конфиденциальные обсуждения", - заявила представитель ведомства канцлера ФРГ.

Напомним, перед этим сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем предложил пути, как Германия могла бы организовать поставки танков Leopard 2.

Добавим, что в июле в самом Бундестаге прямо заявляли о необходимости поставки Leopard для Украины.

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