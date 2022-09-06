Шольц відмовився передавати танки Україні на її запит, - Welt

Як пише газета, німецький канцлер відхилив прохання українського прем'єра Дениса Шмигаля (який напередодні відвідав Берлін) про постачання додаткового важкого озброєння.

"Як стало відомо Welt з українських урядових кіл, шанси на прорив невеликі. Канцлер не взяв на себе жодних зобов'язань із запиту постачання Leopard 2. Розмова із Шольцем щодо цього була "спільною і невизначеною", і (у канцлера - ред.) не було" взагалі ніякого бажання "міняти позицію щодо танків", - інформує видання.

Як підтвердили Welt, у київських урядових колах, Шольцу запропонували, щоб Leopard 2 постачалися безпосередньо німецькою промисловістю.

Видання вказує, що підставою для цього була пропозиція від групи зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW) від 8 квітня щодо прямого постачання в Україну, коли компанія вже домовилася про постачання в Україну 100 танків Leopard 2A7, включаючи запчастини та навчальні блоки для солдатів, на загальну суму 1,55 млрд євро, а тому перші танки могли бути доставлені через 36 місяців після укладання договору.

Втім, як пише видання, Шольц не пообіцяв такі постачання, а скоріше залишився "спільним та неконкретним" у розмові зі Шмигалем.

"Канцлер не виявив абсолютно ніякого бажання" змінити свою негативну позицію щодо постачання танків", - повідомило видання посилаючись на джерело.

При цьому у відповідь на запит німецької газети в уряді Шольца повідомили, що не перестають підтримувати Україну як у військовому, так і політичному, фінансовому та гуманітарному планах.

"Ми просимо вас із розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення", - заявила представник відомства канцлера ФРН.

Нагадаємо, перед цим повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем запропонував шляхи, як Німеччина могла б організувати постачання танків Leopard 2.

Додамо, що в липні в самому Бундестазі прямо заявляли про необхідність постачання Leopard для України.

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