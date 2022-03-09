Шольц обсудил с Путиным войну в Украине: о чем говорили

При этом в Кремле уже сделали заявление, что разговор был сосредоточен на вопросах "гуманитарной обстановки" и также итогах третьего раунда переговоров.

"В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей. Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки в Украине и в республиках Донбасса", - говорится в официальном заявлении Кремля.

Также в Кремле снова заявили, что именно украинская сторона блокирует гуманитарные коридоры.