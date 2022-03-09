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Шольц обсудил с Путиным войну в Украине: о чем говорили

Автор: Светлана Мащенко

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин 9 марта в телефонном разговоре обсудили войну в Украине.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

При этом в Кремле уже сделали заявление, что разговор был сосредоточен на вопросах "гуманитарной обстановки" и также итогах третьего раунда переговоров.

"В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей. Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки в Украине и в республиках Донбасса", - говорится в официальном заявлении Кремля.

Также в Кремле снова заявили, что именно украинская сторона блокирует гуманитарные коридоры.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия точно не будет отправлять военные самолеты в Украину.

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Олаф Шольц