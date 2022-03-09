Шольц обговорив з Путіним війну в Україні: про що говорили

При цьому в Кремлі вже зробили заяву, що розмова була зосереджена на питаннях "гуманітарної обстановки" і також підсумках третього раунду перемовин.

"У контексті розвитку ситуації навколо спеціальної військової операції із захисту Донбасу обговорені варіанти політико-дипломатичних зусиль, зокрема підсумки третього раунду переговорів російської делегації з представниками київської влади. Крім того, приділено особливу увагу гуманітарним аспектам обстановки в Україні і в республіках Донбасу", - йдеться в офіційній заяві Кремль.

Також у Кремлі знову заявили, що саме українська сторона блокує гуманітарні коридори.