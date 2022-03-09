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Шольц обговорив з Путіним війну в Україні: про що говорили

Автор: Світлана Мащенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент РФ Володимир Путін 9 березня в телефонній розмові обговорили війну в Україні.

Про це інформує РБК-Україна с посиланням на німецькі ЗМІ.

При цьому в Кремлі вже зробили заяву, що розмова була зосереджена на питаннях "гуманітарної обстановки" і також підсумках третього раунду перемовин.

"У контексті розвитку ситуації навколо спеціальної військової операції із захисту Донбасу обговорені варіанти політико-дипломатичних зусиль, зокрема підсумки третього раунду переговорів російської делегації з представниками київської влади. Крім того, приділено особливу увагу гуманітарним аспектам обстановки в Україні і в республіках Донбасу", - йдеться в офіційній заяві Кремль.

Також у Кремлі знову заявили, що саме українська сторона блокує гуманітарні коридори.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина точно не відправлятиме військові літаки в Україну.

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Олаф Шольц