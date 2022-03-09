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Германия не будет отправлять военные самолеты в Украину, - Шольц

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Берлин, Среда 09 марта 2022 16:04
Германия не будет отправлять военные самолеты в Украину, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия точно не будет отправлять военные самолеты в Украину. Об этом он заявил после того, как США отклонили предложение Польши о передаче самолетов МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы предоставили все виды оборонных материалов и отправили оружие, о котором мы вам говорили, но верно и то, что мы должны очень тщательно обдумать, что мы делаем конкретно, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого", - заявил Шольц.

Отвечая на вопрос о том, выступает ли Германия категорически против запрета на импорт российских энергоносителей, Шольц заявил, что уже несколько месяцев работает над снижением зависимости страны от импорта ископаемого топлива.

"Есть много технических вопросов, которые необходимо решить", - сказал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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