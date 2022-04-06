Шольц обратился к Путину: немедленно прекратите эту разрушительную войну
Канцлер Германии Олаф Шольц выступая в Бундестаге обратился к руководителю Кремля Владимиру Путину. Канцлер призвал российского диктатора прекратить разрушительную войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RGA.
"Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну - немедленно. Выведите свои войска из Украины", - заявил Шольц.
Он также добавил, что Германия потрясена зверствами российский военных в Буче.
"Ужасные кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты перед выводом войск устроили там резню украинских гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков", - заявил Шольц.
Канцлер подчеркнул, что российское утверждение о том, что кадры из Бучи являются инсценировкой, вновь ложится на тех, "кто распространяет эту ложь", подчеркивает канцлер.
"Убийство гражданских лиц - это военное преступление. Для ясности: виновные и те, кто их заказал, должны быть привлечены к ответственности. В конце концов, мы должны ожидать, что увидим больше таких кадров", - заявил Шольц.
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