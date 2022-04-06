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Шольц звернувся до Путіна: негайно припиніть цю руйнівну війну

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Берлін, Середа 06 квітня 2022 14:39
Шольц звернувся до Путіна: негайно припиніть цю руйнівну війну Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступаючи в Бундестазі звернувся до керівника Кремля Володимира Путіна. Канцлер закликав російського диктатора припинити руйнівну війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RGA.

"Зупиніть цю руйнівну і саморуйнівну війну - негайно. Виведіть свої війська з України", - заявив Шольц.

Він також додав, що Німеччина вражена звірствами російських військових у Бучі.

"Жахливі кадри з Бучі глибоко потрясли всіх нас. Російські солдати перед виведенням військ влаштували там різанину українських цивільних осіб, включаючи дітей, жінок і людей похилого віку", - заявив Шольц.

Канцлер підкреслив, що російське твердження про те, що кадри з Бучі є інсценуванням, знову лягає на тих, "хто поширює цю брехню", підкреслює канцлер.

"Вбивство цивільних осіб - це військовий злочин. Для ясності: винні і ті, хто їх замовив, повинні бути притягнуті до відповідальності. Зрештою, ми повинні очікувати, що побачимо більше таких кадрів", - заявив Шольц.

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