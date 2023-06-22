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Шольц обіцяє Києву гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО

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Україна, Четвер 22 червня 2023 12:21
Шольц обіцяє Києву гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна має отримати довгострокові гарантії безпеки. Але вступ до НАТО зараз неможливий.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми маємо тверезо поглянути на поточну ситуацію", - сказав Шольц у виступі перед Бундестагом.

Він додав, що уряд у Києві сам визнав, що країна не зможе вступити до НАТО, доки триває війна.

"Тому пропоную зосередитися на головному пріоритеті (на саміті НАТО - ред.), а саме на зміцненні бойової могутності України", - сказав Шольц.

За його словами, Берлін та його партнери з G7 та Європейського Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки Києву.

"Наша мета - ... стійка військова підтримка України, у тому числі сучасною західною зброєю, та зміцнення економічної стійкості України у процесі захисту від російської агресії", - сказав він.

Саміт НАТО та гарантії безпеки

Країни НАТО сперечаються про те, що запропонувати Києву на зустрічі лідерів альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

У той час як Київ та його найближчі союзники у Східній Європі закликають до конкретних кроків, щоб наблизити Україну до членства, західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити альянс до війни з Росією.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує на запрошення до НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі з відкритою датою.

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