Шольц у новорічному зверненні пообіцяв найбільшу в Європі підтримку України

У новорічному зверненні, записаному для телебачення Шольц зазначив, що багато громадян Німеччини дивилися на жорстоку агресивну війну Росії проти України з почуттям зростаючої тривоги.

"Запевняю вас, що ми не залишимо Україну і продовжимо підтримувати Україну, як ніхто інший у Європі", - сказав він.

Водночас уряд продовжить "зберігати холоднокровність, щоб війна не поширювалася", додав Шольц.

При цьому лідер партії Шольца СДПН Ларс Клінгбейл закликав європейців до більшої рішучості у відносинах з Росією після диверсії на підводному кабелі в Балтійському морі.

"Події показують, що помилково вважати, що Путін веде війну тільки проти України. Гібридні атаки на критично важливу інфраструктуру також зростають тут і в усій Європі", - сказав Клінгбейл і закликав держави, які межують із Балтійським морем, поліпшити захист і контроль та проявляти пильність.