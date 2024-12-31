Шольц в новогоднем обращении пообещал наибольшую в Европе поддержку Украины

В новогоднем обращении, записанном для телевидения Шольц отметил, что многие граждане Германии смотрели на жестокую агрессивную войну России против Украины с чувством растущей тревоги.

"Уверяю вас, что мы не оставим Украину и продолжим поддерживать Украину, как никто другой в Европе", - сказал он.

В то же время правительство продолжит "сохранять хладнокровие, чтобы война не распространялась", добавил Шольц.

При этом лидер партии Шольца СДПГ Ларс Клингбейл призвал европейцев к большей решимости в отношениях с Россией после диверсии на подводном кабеле в Балтийском море.

"События показывают, что ошибочно считать, что Путин ведет войну только против Украины. Гибридные атаки на критически важную инфраструктуру также растут здесь и по всей Европе", - сказал Клингбейл и призвал государства, граничащие с Балтийским морем, улучшить защиту и контроль и проявлять бдительность.