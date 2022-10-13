Шольц назвав вторгнення РФ в Україну "хрестовим походом" проти колективного Заходу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія, напавши на Україну, розпочала "хрестовий похід" проти колективного Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Весь цей час Володимир Путін та його прихильники ясно давали зрозуміти одну річ: ця війна йде не лише за Україну, вони розглядають війну проти України як частину більшого хрестового походу", - сказав Шольц.
Канцлер додав, що має на увазі "хрестовий похід проти ліберальної демократії, правил, заснованих на ліберальному порядку, і проти свободи та прогресу".
Також Шольц зазначив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну фінансово, економічно, а також у гуманітарних та військових цілях.
"Включаючи важке озброєння, сучасну систему ППО та танки, ми продовжуватимемо надавати підтримку стільки, скільки потрібно", - підкреслив він.
Німецький канцлер упевнений, що спроба Путіна дестабілізувати основний економічний порядок зазнає невдачі так само, як він зазнає невдачі на полі бою в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню та артилерійські установки.
Також ми писали, що уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.
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