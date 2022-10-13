Шольц назвав вторгнення РФ в Україну "хрестовим походом" проти колективного Заходу

"Весь цей час Володимир Путін та його прихильники ясно давали зрозуміти одну річ: ця війна йде не лише за Україну, вони розглядають війну проти України як частину більшого хрестового походу", - сказав Шольц.

Канцлер додав, що має на увазі "хрестовий похід проти ліберальної демократії, правил, заснованих на ліберальному порядку, і проти свободи та прогресу".

Також Шольц зазначив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну фінансово, економічно, а також у гуманітарних та військових цілях.

"Включаючи важке озброєння, сучасну систему ППО та танки, ми продовжуватимемо надавати підтримку стільки, скільки потрібно", - підкреслив він.

Німецький канцлер упевнений, що спроба Путіна дестабілізувати основний економічний порядок зазнає невдачі так само, як він зазнає невдачі на полі бою в Україні.