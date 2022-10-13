Шольц назвал вторжение РФ в Украину "крестовым походом" против коллективного Запада

"Все это время Владимир Путин и его сторонники ясно давали понять одну вещь: эта война идет не только за Украину, они рассматривают войну против Украины как часть более крупного крестового поход", - сказал Шольц.

Канцлер добавил, что имеет ввиду "крестовый поход против либеральной демократии, правил, основанных на либеральном порядке, и против свободы и прогресса".

Также Шольц отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину финансово, экономически, а также в гуманитарных и военных целях.

"Включая тяжелое вооружение, современную систему ПВО и танки, мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Немецкий канцлер уверен, что попытка Путина дестабилизировать основной экономический порядок потерпит неудачу точно так же, как он потерпит неудачу на поле боя в Украине.