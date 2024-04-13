Шольц назвав умову для своєї розмови з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключив своїх розмов із главою Кремля Володимиром Путіним. Щоправда, це може статися за певної умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Tageszeitung.
За його словами сенс говорити з Путіним буде тоді, "коли прийде час".
"У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська", - сказав він.
Канцлер нагадав, що востаннє розмовляв з Путіним по телефону в грудні 2022 року і не виключив подібних розмов у майбутьньому.
"Такі розмови корисні, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію. Зараз російська війна говорить проти цього. У мене було кілька розмов з Путіним у минулому, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших дискусій у майбутньому. З ініціативи українського уряду є дипломатичні зусилля на рівні радників з національної безпеки, куди входять і країни глобального півдня – це важливо", - зазначив він.
Він також повторив свій тезіс про те, що Росія не повинна виграти цю війну і ця війна не буде короткою.
"Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну", - констатував Шольц.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 грудня 2022 року провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді, зокрема, лідери обговорили війну в Україні. Тоді Путін висловив невдоволення через постачання західної зброї в Україну і "закликав Німеччину переглянути свої підходи в контексті українських подій", а також спробував "виправдати" удари по критичній інфраструктурі України.
Зазначимо, що Шольц уже неодноразово робив заяви щодо війни в Україні. Наприклад, у червні 2022 року Шольц заявив, що Німеччина виступає проти мирного договору між Україною та Росією на умовах російського президента Володимира Путіна, оскільки в цьому питанні "вирішує тільки Україна". До цього, у травні 2022 року Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні та вивести війська. А буквально нещодавно, у квітні 2024 року, Шольц висловив переконання в тому, що Путін завершить війну тоді, коли зрозуміє, що її неможливо виграти.
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