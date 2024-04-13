Шольц назвав умову для своєї розмови з Путіним

За його словами сенс говорити з Путіним буде тоді, "коли прийде час".

"У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська", - сказав він.

Канцлер нагадав, що востаннє розмовляв з Путіним по телефону в грудні 2022 року і не виключив подібних розмов у майбутьньому.

"Такі розмови корисні, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію. Зараз російська війна говорить проти цього. У мене було кілька розмов з Путіним у минулому, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших дискусій у майбутньому. З ініціативи українського уряду є дипломатичні зусилля на рівні радників з національної безпеки, куди входять і країни глобального півдня – це важливо", - зазначив він.

Він також повторив свій тезіс про те, що Росія не повинна виграти цю війну і ця війна не буде короткою.

"Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну", - констатував Шольц.