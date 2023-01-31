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Шольц назвал условие, при котором могут начаться переговоры с Россией

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Берлин, Вторник 31 января 2023 09:57
Шольц назвал условие, при котором могут начаться переговоры с Россией Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Условием для начала переговоров с Кремлем является вывод российских войск из Украины. Никакие договоренности не могут быть достигнуты без участия украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует Welt.

"Не может быть ни одного заключенного мира с Россией за спиной украинцев. Поэтому мирные переговоры прежде всего связаны с условием вывода Россией своих войск (из Украины - ред.)", - заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Также немецкий канцлер выразил четкую общую позицию с президентом Бразилии.

"Мы оба осуждаем российское вторжение", - акцентировал Шольц.

Отметим, что несмотря на такую якобы общую позицию президент Бразилии отклонил запрос Германии по поставкам боеприпасов для танков Leopard, которые Берлин передаст Украине.

Также следует напомнить, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что якобы хочет "продолжить усилия по прекращению войны против Украины" в прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

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