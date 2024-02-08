Шольц назвав чотири кроки для союзників України, щоб швидше завершити війну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що можуть зробити західні країни, щоб швидше завершити війну Росії проти України. Його пропозиція складається з чотирьох кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
"По-перше, ми повинні продовжувати надавати підтримку. 1 лютого Рада ЄС ухвалила рішення виділити Україні додатково 54 млрд доларів у вигляді фінансової допомоги протягом найближчих чотирьох років. Це має бути доповнено додатковою військовою допомогою", - заявив він.
Канцлер закликав своїх європейських колег ухвалити необхідні бюджетні рішення.
"Як і США та інші країни, Німеччина готова надати Києву довгострокові зобов'язання і домовленості у сфері безпеки, щоб Україна могла стримувати і захищати себе від майбутніх російських атак. Будучи високорозвиненою промисловою країною і майбутнім членом ЄС, Україна зможе утримувати добре оснащену сучасну армію, якщо їй вдасться відбити агресію Росії. Така перспектива підвищує безпеку всіх нас", - підкреслив він.
По-друге, Захід повинен продовжувати рухатися в стратегічному ключі по обидва боки Атлантики.
"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін намагається підірвати нашу єдність і налаштувати наших громадян проти підтримки України", - підкреслив він.
За словами Шольца, інші країни по всьому світу уважно стежать за тим, чи можна використати ці розбіжності у своїх інтересах і чи зможуть розгорнутися кампанії з дезінформації,
"Ми повинні довести, що вони помиляються, переконавши громадян по обидва боки Атлантики в тому, що перемога Росії зробить світ набагато небезпечнішим. Вона також призведе до напруження наших бюджетів і поставить під загрозу свободу і процвітання кожного з нас", - заявив канцлер.
Він додав, що Захід протистоятиме будь-яким спробам втягнути НАТО у війну з Росією.
"По-третє, ми не бачимо себе в стані війни з Росією і не прагнемо до конфронтації з нею. Ми будемо протистояти будь-яким спробам втягнути Організацію Північноатлантичного договору в агресивну війну Росії проти України", - заявив чиновник.
По-четверте, за його словами, колективне стримування та оборона НАТО мають бути надійними.
"Чим швидше Путін зрозуміє, що ми в цій справі надовго, тим швидше закінчиться війна в Україні. Єдиний спосіб, яким ми можемо сприяти встановленню міцного миру, - це наша підтримка, єдність і рішучість. Ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Шольц.
Німеччина є одним із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.
31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.
Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.
Крім цього, Шольц заявляв, що Україна незабаром може зіткнутися з серйозним браком зброї та боєприпасів.
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