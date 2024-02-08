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Шольц назвал четыре шага для союзников Украины, чтобы скорее завершить войну

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что могут предпринять западные страны, чтобы скорее завершить войну России против Украины. Его предложение состоит из четырех шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Во-первых, мы должны продолжать оказывать поддержку. 1 февраля Совет ЕС принял решение выделить Украине дополнительно 54 млрд долларов в виде финансовой помощи в течение ближайших четырех лет. Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью", - заявил он. 

Канцлер призвал своих европейских коллег принять необходимые бюджетные решения.

"Как и США и другие страны, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в сфере безопасности, чтобы Украина могла сдерживать и защищать себя от будущих российских атак. Будучи высокоразвитой промышленной страной и будущим членом ЕС, Украина сможет содержать хорошо оснащенную современную армию, если ей удастся отразить агрессию России. Такая перспектива повышает безопасность всех нас", - подчеркнул он. 

Во-вторых, Запад должен продолжать двигаться в стратегическом ключе по обе стороны Атлантики.

"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин пытается подорвать наше единство и настроить наших граждан против поддержки Украины", - подчеркнул он. 

По словам Шольца, другие страны по всему миру внимательно следят за тем, можно ли использовать эти разногласия в своих интересах и смогут ли развернуться кампании по дезинформации,

"Мы должны доказать, что они ошибаются, убедив граждан по обе стороны Атлантики в том, что победа России сделает мир гораздо более опасным. Она также приведет к напряжению наших бюджетов и поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас", - заявил канцлер. 

Он добавил, что Запад будет противостоять любым попыткам втянуть НАТО в войну с Россией. 

"В-третьих, мы не видим себя в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфронтации с ней. Мы будем противостоять любым попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины", - заявил чиновник. 

В-четвертых, по его словам, коллективное сдерживание и оборона НАТО должны быть надежными.

"Чем быстрее Путин поймет, что мы в этом деле надолго, тем быстрее закончится война в Украине. Единственный способ, которым мы можем способствовать установлению прочного мира, - это наша поддержка, единство и решимость. Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Шольц. 

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

Помимо этого Шольц заявлял, что Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.

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Олаф ШольцВойна России против Украины