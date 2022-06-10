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Шольц назвал условие отмены западных санкций против России

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Для отмены западных санкций против России нужно, чтобы она завершила войну и пришла к взаимопониманию с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что немецкий канцлер Олаф Шольц сегодня посетил Белград и на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции заявил, что ждет от него поддержки санкций против России.

"Санкции не исчезнут просто так, когда замолчит оружие. Россия должна прийти к пониманию с Украиной", - заявил он.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что президент России Владимир Путин еще не осознал своего военного провала в Украине.

Также стало известно, что Украина уже направила свои предложения по седьмому пакету санкций Европейского союза против России.

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Санкции против РоссииОлаф Шольц