Шольц о планах России в Украине: Путин еще не осознал своего провала

В Германии считают, что президент РФ Владимир Путин не может осознать изначальной безнадежности своих планов по войне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска от Киева, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там все разбомбит, то потом это может стать частью Российской империи", - заявил Шольц, комментируя планы Путина.

По словам канцлера, экономические санкции, которые были введены из-за агрессии РФ, уже начинают ограничивать возможности развития России. Путин сможет избавиться от санкций только в случае, если он "выведет войска и договориться о справедливом мире с Украиной".