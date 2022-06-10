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Шольц назвав умову скасування західних санкцій проти Росії

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Белград, П'ятниця 10 червня 2022 19:45
Шольц назвав умову скасування західних санкцій проти Росії Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Для скасування західних санкцій проти Росії потрібно, щоб вона завершила війну і прийшла до взаєморозуміння з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні відвідав Белград і на спільній з президентом Сербії Олександром Вучичем прес-конференції заявив, що чекає від нього підтримки санкцій проти Росії.

"Санкції не зникнуть просто так, коли замовкне зброя. Росія має прийти до порозуміння з Україною", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що президент Росії Володимир Путін ще не усвідомив свого військового провалу в Україні.

Також стало відомо, що Україна вже направила свої пропозиції по сьомому пакету санкцій Європейського союзу проти Росії.

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Санкції проти Росії Олаф Шольц
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