Шольц назвав умову скасування західних санкцій проти Росії
Для скасування західних санкцій проти Росії потрібно, щоб вона завершила війну і прийшла до взаєморозуміння з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Повідомляється, що німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні відвідав Белград і на спільній з президентом Сербії Олександром Вучичем прес-конференції заявив, що чекає від нього підтримки санкцій проти Росії.
"Санкції не зникнуть просто так, коли замовкне зброя. Росія має прийти до порозуміння з Україною", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що президент Росії Володимир Путін ще не усвідомив свого військового провалу в Україні.
Також стало відомо, що Україна вже направила свої пропозиції по сьомому пакету санкцій Європейського союзу проти Росії.
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