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Шольц назвал скопление войск РФ возле границ Украины угрозой безопасности в Европе

Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что скопление российских войск вблизи границ Украины является серьезной угрозой безопасности в Европе. При этом он подчеркнул, что это вызывает огромное беспокойство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию часа вопросов и ответов в Бундестаге.

Он также добавил, что Германия вместе с ЕС, НАТО и американскими партнерами заботится о том, чтобы использовались все диалоговые форматы для восстановления безопасности в Европе.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы оправдать возможное вторжение.

Также стало известно, что на фоне угрозы вторжения администрация президента США Джо Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger.

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Российская ФедерацияУкраинаГерманияОлаф Шольц