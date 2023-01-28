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Шольц - народу після рішень щодо танків: Наша ціль - не дати РФ рушити кордони силою

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Німеччини гарантує своїм громадянам безпеку та закликає довіряти рішенню щодо передачі Україні танків Leopard 2. Оскільки наша мета одна - не дати РФ рушити кордони силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольц, яку цитує Stern.de.

"Багато громадян сильно занепокоєні. Звичайно, ви хочете миру в Європі, щоб війна не ставала ближчою, щоб уряд і канцлер зберігали нерви. Саме це я вам обіцяю, довіртеся уряду і мені. Ми приймаємо рішення, які завжди зважуються і узгоджуються на міжнародному рівні", - заявив Шольц, звертаючись до громадян Німеччини.

Leopard.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини ухвалив історичне рішення, офіційно оголосивши про передачу Україні своїх танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам їх реекспорт.

Згодом вже низка країн доєдналася до коаліції допомоги щодо танків, за останніми підрахунками, Україна може отримати від союзників щонайменше 321 танк.

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