Шольц - народу после решений по танкам: Наша цель - не дать РФ двигать границы силой

Правительство Германии гарантирует своим гражданам безопасность и призывает доверять решению касательно передачи Украине танков Leopard 2. Поскольку наша цель одна - не дать РФ двинуть границы силой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольц, цитируемое Stern.de.
"Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда решаются и согласовываются на международном уровне", - заявил Шольц, обращаясь к гражданам Германии.
Leopard.
Напомним, ранее правительство Германии приняло историческое решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.
Впоследствии уже ряд стран присоединились к коалиции помощи по танкам, по последним подсчетам, Украина может получить от союзников по меньшей мере 321 танк.
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