ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц напередодні саміту закликав ЄС схвалити фінансову допомогу Україні 50 млрд євро

Четвер 01 лютого 2024 11:10
UA EN RU
Шольц напередодні саміту закликав ЄС схвалити фінансову допомогу Україні 50 млрд євро Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Перед початком спеціального саміту ЄС у Брюсселі канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на досягненні угоди про фінансову допомогу Україні в 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Я переконаний, що сьогодні йдеться про досягнення рішення 27", - заявив він.

При цьому Шольц натякнув на Угорщину, яка досі відмовлялася від цієї допомоги.

"Якщо Європа бачить себе як співтовариство, в якому всі один за одного заступаються, а також допомагають один одному, то має бути можливим досягнення спільних рішень, - заявив він.

За словами канцлера, він не вірить в інші конструкції, якщо Угорщина продовжить відмовлятися від своєї згоди.

Допомога Україні

Лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться у Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

Раніше Financal Times повідомляла, що ЄС підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета - завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Олаф Шольц Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії