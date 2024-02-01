Шольц напередодні саміту закликав ЄС схвалити фінансову допомогу Україні 50 млрд євро

Перед початком спеціального саміту ЄС у Брюсселі канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на досягненні угоди про фінансову допомогу Україні в 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Я переконаний, що сьогодні йдеться про досягнення рішення 27", - заявив він.

При цьому Шольц натякнув на Угорщину, яка досі відмовлялася від цієї допомоги.

"Якщо Європа бачить себе як співтовариство, в якому всі один за одного заступаються, а також допомагають один одному, то має бути можливим досягнення спільних рішень, - заявив він.

За словами канцлера, він не вірить в інші конструкції, якщо Угорщина продовжить відмовлятися від своєї згоди.

Допомога Україні

Лідери ЄС у грудні 2023 року погодилися розпочати переговори щодо вступу з Україною, але Угорщина наклала вето на надання Києву допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Усі 27 національних лідерів блоку знову зустрінуться у Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Києву.

Раніше Financal Times повідомляла, що ЄС підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться з наданням підтримки Києву. Мета - завдати шкоди економіці Угорщини та змусити її зняти вето.

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